SPORTBUZZER-Schalte: DFB-Training, Verletzungssorgen, Löw-Abschied - "Alle wollen ihn beschenken"

Für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft geht es nun richtig los. Am Donnerstag steht das erste Spiel des Jahres 2021 in der WM-Qualifikation gegen Island an. Die Ansprüche sind hoch: Das 0:6 von Spanien beim letzten Spiel 2020 vergessen machen, sich gleich für die EM einspielen und Bundestrainer Joachim Löw einen tollen Abschluss bereiten. Anzeige

Doch schon vor dem ersten Spiel - danach geht es noch in Bukarest gegen Rumänien und erneut in Duisburg gegen Nordmazedonien - werden die Pläne durchkreuzt. RND-Sportchef Heiko Ostendorp war beim Auftakttraining vor Ort. Er blickt im Video auf die Verletzungssorgen beim DFB-Team - und die Motivation von Kapitän Manuel Neuer und Co., was den nahenden Abschied von Löw angeht.

Sportbuzzer-Schalte: Erstes DFB-Training, Verletzungssorgen und Löw-Abschied - "Alle wollen ihn beschenken"