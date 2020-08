SPORTBUZZER-Schalte zu Bayern gegen Lyon: Unsere Reporter mit letzten Infos zum CL-Halbfinale

Die Fußball-Welt blickt nach Lissabon: Am Mittwochabend will der FC Bayern München den nächsten Schritt zum Triple machen. Die Mannschaft von Trainer Hansi Flick trifft im Halbfinale der Champions League um 21 Uhr (Sky, DAZN und hier im Liveticker) auf Underdog Olympique Lyon. Für Robert Lewandowski, Thomas Müller & Co. geht es um das erste Endspiel in der Königsklasse seit sieben Jahren.