SPORTBUZZER-Schalte: Gerüchte um Löw-Zukunft und Warnung vor DFB-Gegner Island

Nur noch einen Tag, bis die Abschiedstournee von Bundestrainer Joachim Löw mit der deutschen Nationalmannschaft beginnt - und gleichzeitig auch die WM-Qualifikation. Am Donnerstagabend (20.45 Uhr/RTL) empfängt das DFB-Team den Underdog Island in Duisburg. Für Löw, der im Sommer nach der Europameisterschaft nach knapp 15 Jahren als DFB-Coach abtreten wird, richtet sich der Blick aktuell nur noch in Richtung der im Juni beginnenden EM. Das machte der Trainer am Mittwoch auf der Pressekonferenz vor dem Spiel deutlich.

Die Gerüchte um seine Zukunft nach dem DFB-Trainerjob lassen den Weltmeister-Coach von 2014 kalt. Am Mittwoch wurde berichtet, dass Fenerbahce Istanbul an Löws Diensten interessiert sein soll. Mit seiner persönlichen Zukunft werde er sich bis zum Ende der EM aber nicht beschäftigen, betonte Löw vor dem Länderspielstart 2021: "Ehrlich gesagt: Ich weiß nicht, was bei meinem Berater los ist. Ich will absolut nichts hören. Ich habe ihm gesagt, ich will bis zur EM mit nichts konfrontiert sein“, sagte der 61-Jährige am Mittwoch. RND-Sportchef Heiko Ostendorp ordnet die Löw-Aussagen vor dem Länderspiel gegen Island ein und warnt gleichzeitig auch vor den defensivstarken Gästen aus dem hohen Norden.