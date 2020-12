SPORTBUZZER-Schalte: Gladbach-Legende Rainer Bonhof verurteilt Böller-Aktion vor Inter-Spiel

Vor dem Aufeinandertreffen zwischen Borussia Mönchengladbach und Inter Mailand, in dem es um den Einzug ins Achtelfinale der Champions League geht, hat ein Vorfall vor dem Team-Hotel des italienischen Klubs für Aufsehen gesorgt. Nicht genau erkennbare Täter haben Pyrotechnik gezündet und eindeutige Plakate aufgehängt. Sie beziehen sich auf den Dosenwurf von 1971 auf Roberto Boninsegna, in dessen Folg der 7:1-Sieg der Gladbacher annulliert worden war.

Bonhof träumt vom Achtelfinale

Sportlich setzt Bonhof große Hoffnungen in die Gladbacher. Erstmals in der Geschichte der neuen Champions League könnte das Team von Trainer Marco Rose in die K.-o.-Runde des Wettbewerbs einziehen - und das in der Hammer-Gruppe mit Inter und Real Madrid.