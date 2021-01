SPORTBUZZER-Schalte zu Hertha BSC: Dardai, Neuendorf und Friedrich - die Analyse zum Neuanfang in Berlin

Am Wochenende ist bei Hertha BSC die Bombe geplatzt. Die langjährige Ära von Manager Michael Preetz ist vorbei, auch Trainer Bruno Labbadia wurde von seinen Aufgaben entbunden. Neuer Coach ist Pal Dardai , der schon einmal auf der Berliner Trainerbank saß. Ihm zur Seite steht Assistent "Zecke" Neuendorf. Das gab der Bundesligist am Montag bekannt.

Für Preetz in die Geschäftsführung rückt Arne Friedrich, wie Boss Carsten Schmidt am Sonntag verkündete. Der ehemalige Nationalspieler war bisher Sportdirektor und bekommt nun noch mehr Verantwortung. Gelingt dem Klub so die Wende? MAZ-Sportchef und Hertha-Experte Stephan Henke wirft in der SPORTBUZZER-Schalte einen genauen Blick auf die Lage der Hauptstädter.