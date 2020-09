SPORTBUZZER-Schalte: Loris Karius im Anflug auf Berlin – wird Union der neue Big City Club?

Der nächste Glamour-Boy ist im Anflug auf die Hauptstadt. Am Montag soll Liverpool-Torhüter Loris Karius in Köpenick aufschlagen und nach bestandenem Medizincheck zunächst für ein Jahr an den 1. FC Union Berlin ausgeliehen werden. Nach Ex-Nationalspieler Max Kruse wäre Karius der nächste prominente Neuzugang für die „Eisernen“, die ausgerechnet dem Stadtrivalen den selbsternannten Titel „Big City Club“ abnehmen könnten.