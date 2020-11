SPORTBUZZER-Schalte: Die letzten Infos zum DFB-Testspiel gegen Tschechien

Das Freundschaftsspiel gegen Tschechien am Mittwochabend (20.45 Uhr, RTL) in Leipzig steht im Schatten der Corona-Krise. Beim DFB-Gegner gab es nach schon zuvor zahlreichen Fällen erneut einen positiven Test. Davon will sich das Team von Bundestrainer Joachim Löw aber nicht zu sehr ablenken lassen. In der Videoschalte spricht RND-Sportchef Heiko Ostendorp über die Eindrücke des DFB-Teams vor der Testpartie, bei der einer von drei Debütanten zum Einsatz kommen könnten. Erstmals mit dabei sind Philipp Max (PSV Eindhoven), Felix Uduokhai (FC Augsburg) und Ridle Baku (VfL Wolfsburg).

