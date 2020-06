SPORTBUZZER-Schalte nach Rechte-Vergabe der Bundesliga: Experte Kay Dammholz analysiert TV-Deal

Der Markt der TV-Rechte in der Bundesliga wird nicht durch Amazon oder die Deutsche Telekom aufgemischt: Der Pay-TV-Sender Sky und die Streamingplattform DAZN behalten auch ab der Saison 2021/22 die wichtigsten Live-Rechte an der Liga. Während Sky die Samstagsspiele überträgt, zeigt DAZN künftig die Freitags- und Sonntagspartien, wie die Deutsche Fußball-Liga (DFL) am Montag in Frankfurt mitteilte. In der SPORTBUZZER-Schalte ordnet Medienrechte-Experte Kay Dammholz im Gespräch mit Redakteur Roman Gerth die Ergebnisse des neuen TV-Deals ein.