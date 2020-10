SPORTBUZZER-Schalte: Auftakt in die Länderspielpause - so lief das erste Training der DFB-Elf

Nach zwei Unentschieden gegen Spanien (1:1) und die Schweiz (1:1) zum Start in die Nations League jagt die deutsche Nationalmannschaft nun den ersten drei Sieg im diesjährigen Wettbewerb. Nach einem Testspiel gegen die Türkei in Köln am Mittwoch stehen am Samstag in Kiew gegen die Ukraine und drei Tage später erneut in Köln gegen die Schweiz zwei Nations-League-Duelle an.