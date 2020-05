SPORTBUZZER-Schalte: Michael Rummenigge analysiert Top-Spiel BVB gegen FC Bayern

Der FC Bayern München hat das Topspiel der Bundesliga für sich entschieden. Der 1:0 -Sieg bei Borussia Dortmund ist bereits eine kleine Vorentscheidung im Meisterschafts-Kampf der Bundesliga. Sieben Punkte Vorsprung hat Tabellenführer FCB nun auf den ärgsten Verfolger BVB. Nach dem Spitzenspiel folgt nun die Analyse: SPORT BUZZER-Kolumnist Michael Rummenigge, der für beide Klubs als Profi aktiv war , analysiert in der neuesten Ausgabe der SPORT BUZZER-Schalte mit RND-Sportchef Heiko Ostendorp das Ergebnis des Bundesliga-Klassikers.

Joshua Kimmich verrät nach Traumtor per Lupfer: "Wurden darauf hingewiesen, dass Bürki hoch steht"

Was Rummenigge jetzt zum Titelkampf sagt, warum Roman Bürki am Lupfer-Gegentreffer durch Joshua Kimmich nicht ganz unschuldig war - und was er über die umstrittene Handspiel-Szene von Jerome Boateng denkt, seht ihr hier im Video.