SPORTBUZZER-Schalte: Nach Last-Minute-Remis gegen die Türkei – so geht es bei der DFB-Elf weiter

Wieder nur Unentschieden: Wie schon gegen Spanien und die Schweiz gelang der deutschen Nationalmannschaft auch gegen die Türkei kein Sieg. Dabei führte das Team von Bundestrainer Joachim Löw beim 3:3 am Mittwochabend in Köln sogar dreimal. Am Samstag geht es im Corona-Risikogebiet Ukraine in der Nations League weiter - es sollen endlich drei Punkte her.