SPORTBUZZER-Schalte: So groß ist die Angst im Reitsport vor dem Pferde-Herpes

Die Sorgen von Pferdehaltern auf der ganzen Welt sind groß: Mehrere Tiere sind bereits am Herpes-Virus gestorben, seitdem dieses bei einem Turnier in Spanien ausgebrochen ist. Redakteur Uwe Köster hat in der Reitsportszene recherchiert. Mit dem stellvertretenden RND-Sportchef Sebastian Harfst spricht er in der SPORTBUZZER-Schalte über die Ängste der Reiter.