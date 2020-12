SPORTBUZZER-Schalte: So kann RB Leipzig auch Manchester United knacken

Die Adventswochen der Wahrheit im Fußball sind angebrochen. RB Leipzig hat gerade erst das spektakuläre Spitzenspiel in der Bundesliga beim FC Bayern (3:3) absolviert, da steht schon der nächste Kracher an. Und an diesem Dienstag (21 Uhr/Sky) ist ein Sieg Pflicht, wenn es der Bundesligist sicher in die K.-o.-Runde der Champions League schaffen will. Nur ist der Gegner im letzten Gruppenspiel der Sachsen in der Königsklasse nicht irgendwer: Nach Sachsen reist der englische Rekordmeister Manchester United.

