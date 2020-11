SPORTBUZZER-Schalte: So will Bundestrainer Löw die Ukraine knacken

Die Ausgangslage ist klar: Ein Sieg am Samstag in Leipzig (20.45 Uhr, ZDF) gegen die Ukraine – und das letzte Länderspiel des Jahres gegen Spanien in Valencia wird am Dienstag zum Duell um den Gruppensieg in der Nations League. Eine lockere Testspieleinstellung können sich Joachim Löw und seine Fußball-Nationalmannschaft also nicht erlauben.

