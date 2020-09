SPORTBUZZER-Schalte: Ist der „Testballon“ Uefa-Supercup gelungen?

Strasser gibt Einblick in die die Begebenheiten in und rund um das Budapester Stadion, die Transferplände des FC Bayern und spricht über einen möglichen Abgang von Martinez. Derweil kündigte die UEFA nach dem umstrittenen Pilotprojekt an, noch in der kommenden Woche eine Entscheidung über künftige Fan-Regularien treffen. Rund um die Auslosung zur Champions League am Donnerstag in Nyon könnte demnach entschieden werden, ob auch in der Königsklasse und in den anstehenden Länderspielen im Oktober wieder Zuschauer Zutritt zu den Stadien bekommen, hieß es am Freitag aus Verbandskreisen. Eine Festlegung müsste das Exekutivkomitee in einer Video-Konferenz treffen.