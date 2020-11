SPORTBUZZER-Schalte zur Überraschungsmannschaft Union Berlin: Ist es nur der Kruse-Faktor?

Berlin auf Platz fünf der Bundesliga - doch nicht Hertha BSC, sondern Union mischt nach einem starken Saison-Start vorne mit. Liegt es nur an Führungsspieler Max Kruse - oder gibt es noch andere Gründe für den Erfolg? MAZ-Reporter David Joram schätzt die Lage in der Hauptstadt in der SPORTBUZZER-Schalte ein.