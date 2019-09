Sportbuzzer-Talk: Guido Schäfer begrüßt Norbert Nachtweih und einen Überraschungs-Gast

Leipzig. Er gehörte zu den besten Fußballern, die der Osten je hervorgebracht hat. Er ist in Sangerhausen geboren, hat für den Halleschen FC Chemie in der DDR-Oberliga gespielt und nach seiner Flucht 1976 über die Türkei in den Westen bei Eintracht Frankfurt und dem FC Bayern München Karriere gemacht. Er glänzte später aber auch bei AS Cannes und Waldhof Mannheim . Am Abend vor dem Bundesliga -Gastspiel des FC Bayern in der Leipziger Red-Bull-Arena kommt Norbert Nachtweih zum Sportbuzzer-Fußball-Talk in die LVZ-Kuppel.

Weil er bereits das DDR-Auswahltrikot getragen hatte, blieb Nachtweih nach damaligen FIFA-Regularien der Sprung in die DFB-Nationalmannschaft verwehrt. Nach seiner Karriere war er mit Pirmasens Trainer in der Oberliga in Rheinland-Pfalz.

Anpfiff des unterhaltsamen Talks in der Kuppel des LVZ-Verlagsgebäudes ist am Freitag (13. September) um 19 Uhr. In der LVZ-Kuppel wird zudem ein Überraschungsgast erwartet, dem Lederhosen – so viel sei verraten – nicht völlig fremd sind. Knapp 24 Stunden später wird dann in zweieinhalb Kilometern Entfernung das Bundesliga-Spitzenspiel angepfiffen.

Tickets für 12/10 Euro (Abonnenten zahlen je nach Preiskategorie 10/8 Euro) gibt es bei der Ticketgalerie im LVZ-Foyer im Peterssteinweg 19 und im Barthels Hof, in allen LVZ-Geschäftsstellen, unter ticketgalerie.de und über die Ticket-Hotline 0800 2181-050 (kostenfrei).