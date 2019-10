Sportbuzzer-Tippduell: Jan-Erik Neelsen und Jonah Gieseler des Heider SV im Duell

Diese Woche treten die Teamkollegen des Heider SV gegeneinander an. Veteidiger Neelsen und Stürmer Gieseler laufen seit 2016 zusammen für den HSV auf, konnten aber nach dem Aufstieg in die Regionalliga Nord noch nicht ganz Fuß fassen. Jetzt stehen sich die beiden im Sportbuzzer-Tippduell Auge in Auge und fordern ihr Tipp-Glück heraus.