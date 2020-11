SPORTBUZZER-Umfrage: Bundestrainer Joachim Löw sollte gehen - Jürgen Klopp Wunsch-Nachfolger

Joachim Löw macht Platz für einen Nachfolger. Würde dies so kommen, würde sich der Großteil von euch offenbar nicht beschweren - im Gegenteil. Das zeigt das Ergebnis unserer Umfrage, ob "Jogi" in euren Augen noch der richtige Bundestrainer ist. Über 10.000 SPORT BUZZER-User haben abgestimmt, ein so deutliches Ergebnis gibt es selten. 93,2 Prozent sind der Meinung: Löw sollte abtreten.

Seit dem frühen Ausscheiden bei der WM 2018 in Russland, als Deutschland nicht mal die Gruppenphase überstand, wächst die Kritik am Bundestrainer. Es folgten nur wenige überzeugende Auftritte, zuletzt stand eine desolate 0:6-Klatsche gegen Spanien in der Nations League zu Buche. Auch seine Beharrlichkeit, die ausgemusterten Mats Hummels, Jerome Boateng und den unter Hansi Flick wieder aufblühenden Thomas Müller nicht zurück ins Nationalteam zu holen, bringt ihn zunehmend in Bedrängnis - auch innerhalb der Mannschaft.