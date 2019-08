SPORTBUZZER-Umfrage: Kann Jannes Horn Hannover 96 weiterhelfen? 

Beim Auswärtsspiel in Wiesbaden am Samstag könnte der 22-Jährige bereits sein Debüt für die Roten geben. "Ich nehme ihn auf jeden Fall mit in den Kader, damit er die Abläufe kennenlernt", verkündete Slomka auf der Pressekonferenz.

Nach dem schwachen Saisonstart und dem Verkauf von Walace war klar, dass Hannover noch mal auf dem Transfermarkt aktiv werden wird. Mit Horn haben sie nun eine weitere Baustelle geschlossen. Trainer Mirko Slomka ist mit der Neuverpflichtung sehr zufrieden: "Wir haben mit Jannes Horn einen sehr interessanten Spieler verpflichtet, der flexibel einsetzbar ist. Er kann links in der Vierer- oder Fünferkette spielen, auch als linker Innenverteidiger in der Dreierkette und auf der Sechs."

Horn kommt mit wenig Spielpraxis

Ob Horn 96 auf Anhieb weiterhelfen kann, bleibt abzuwarten. In der Rückrunde der vergangenen Saison stand er häufig nicht im Kader des 1. FC Köln - und konnte demnach auch keine Spielpraxis sammeln. Andererseits spielte der gelernte Linksverteidiger in der Hinrunde häufig über die volle Distanz und bewies, dass er mithalten kann. Die Roten dürfen sich in jedem Fall auf einen schnellen Spieler mit Potential freuen. Nicht umsonst überwiesen die Kölner einst satte sieben Millionen Euro an den VfL Wolfsburg, um Horn aus der Autostadt loszueisen.

Der Transfer von Horn blieb allerdings nicht die einzige Neuigkeit des Tages bei Hannover 96: Iver Fossum wird die Roten verlassen und voraussichtlich zum dänischen Erstligisten Aalborg BK wechseln.