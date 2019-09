SPORTBUZZER-Umfrage: Wie bewertet ihr den Transfersommer von Hannover 96?

Das Transferfenster in Deutschland ist nun seit dem 2. September geschlossen. Damit sind auch die Planungen von Hannover 96 endgültig abgeschlossen. Zum Abschluss verstärkten sich die Roten noch mit Dennis Aogo und Marc Stendera.

Neun Neuzugänge

Insgesamt hat 96 in diesem Sommer neun Neuzugänge präsentiert, um so schnell wie möglich in die Bundesliga zurückzukehren. Fürs Tor wurde Ron-Robert Zieler zurückgeholt, die Abwehr wurde mit Marcel Franke, Jannes Horn und Sebastian Jung verstärkt, im Mittelfeld kamen Dennis Aogo und Marc Stendera dazu, und für die nötigen Tore im Angriff sollen Marvin Ducksch, Emil Hansson und Cedric Teuchert sorgen.