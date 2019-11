SPORTBUZZER-Umfrage: Wie soll Hannover 96 in der Trainerfrage vorgehen?

Der Stuhl von Trainer Mirko Slomka wackelt mehr denn je - das zeigte auch das ungewöhnliche Statement, das Hannover 96 unmittelbar nach dem mauen 1:1-Remis gegen den SV Sandhausen veröffentlicht hat. Eine "eingehende Analyse" kündigte der im Tief steckende Zweitligist an, in einem gemeinsamen Gespräch wolle man "die unbefriedigende sportliche Situation analysieren".

Noch an diesem Wochenende ist also eine Entscheidung zu erwarten, ob 96 mit Slomka an der Seitenlinie weitermacht oder die Reißleine zieht. Der SPORTBUZZER will eure Meinung zur 96-Trainerfrage wissen.