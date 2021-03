Hälfte der SPORTBUZZER-User glaubt an Erstligakarriere von 96-Talent Doumbouya

Der SPORTBUZZER hatte seine User gefragt , ob der steile Aufstieg des Guineers anhalten wird oder ob er seinen Zenit bereits erreicht hat. 465 User sehen den ehemaligen Dachdecker als zukünftige Stammkraft in Hannover, während nur 80 daran zweifeln. Trainer Kocak wollte den Stürmer bereits gegen Schlusslicht Würzburg von Anfang an auflaufen lassen, der "Corona-Fall Haraguchi" hat's leider verhindert.

Top-Torschützen in Bildern: die 50 erfolgreichsten Torjäger in der Geschichte von Hannover 96 (Stand: März 2021)

Bei der Frage, was Doumbouya in seiner Karriere noch erreichen kann sind die Stimmen nicht ganz so klar verteilt. Während 236 User (48,5 Prozent) dem 23-Jährigen noch eine Karriere in der höchsten deutschen Spielklasse zutrauen, sehen 161 (33,1 Prozent) für ihn mit 96 in der zweiten Liga bereits das Maximum erreicht.

Zehn Prozent trauen Doumbouya eine internationale Karriere zu

42 User (8,6 Prozent) trauen ihm währenddessen nicht einmal eine Zweitliga-Karriere zu und sehen Doumbouya eher in der dritten Liga oder der Regionalliga. Demgegenüber stehen 48 Stimmen (9,9 Prozent), die sich den senkrechtstartenden Stürmer zukünftig sogar im internationalen Geschäft vorstellen könnten.

Langfristiger Profi-Vertrag?

Die sportliche Führung von 96 scheint den Guineer jedenfalls mit einem Profivertrag längerfristig binden zu wollen. Die Chance auf seinen zweiten Treffer in der zweiten Bundesliga erhält der 23-Jährige am 4.4. (So., 13.30 Uhr) im Nord-Derby gegen den Hamburger SV. Alle Infos zum Spiel, sowie den Liveticker am 4.4. findet ihr beim SPORTBUZZER.