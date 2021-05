SPORTBUZZER-Video: EM-Titel ist das Ziel, aber diese Sorgen hat das DFB-Team aktuell

Seit Freitag bereitet sich die Nationalmannschaft in Seefeld in Tirol (Österreich) auf die EM vor. Zwei Testspiele (gegen Dänemark und Lettland) absolviert das Team von Bundestrainer Joachim Löw noch bevor es dann am 15. Juni gegen Weltmeister Frankreich im ersten EM-Gruppenspiel Ernst wird.

Anzeige