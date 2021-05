SPORTBUZZER-Video: Lösung für die England-Legionäre und das passierte bei der Müller-PK

Jetzt herrscht endlich Klarheit, wie die England-Legionäre Kai Havertz, Timo Werner, Antonio Rüdiger und Ilkay Gündogan mit der Nationalmannschaft nach dem Trainingslager in Seefeld nach Deutschland einreisen können, ohne dann in Quarantäne zu müssen. Die vier Legionäre sind mit ihren Mannschaften nach dem Finale zunächst nach Großbritannien zurückgereist. Aufgrund der restriktiven Einreisebestimmungen müssen sie das Land jedoch nach der aktuellen Lage innerhalb von 24 Stunden wieder verlassen, um eine längerfristige Quarantäne zu vermeiden. Dann nämlich gilt der Aufenthalt in England nur als Durchreise. Anzeige

Ein längerer Aufenthalt in England hätte zur Folge, dass sich das Quartett bei einer Einreise nach Deutschland in eine strikte zweiwöchige Quarantäne begeben müsste. „Der Plan ist, dass die Spieler am 3. Juni nach Seefeld kommen und dann mit dem DFB-Tross am 6. Juni nach Deutschland einreisen“, so RND-Sportchef Heiko Ostendorp.

Deutsche Champions-League-Finalisten im Anflug: So geht es mit Havertz, Gündogan und Co. weiter