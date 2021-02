"Argentinien", sagt Kevin in Sekundenschnelle und mit freudigem Grinsen. Dort habe er das beste Spiel gesehen, was er je besucht habe. Es war eine Partie in Buenos Aires: die Boca Juniors gegen Gimnasia La Plata, in dem sich die Juniors sogar die Meisterschaft sicherten. Kevin alias "KB31" denkt noch gerne daran zurück: "Die Stimmung da ist einfach unfassbar. Also in Argentinien allgemein. Das ist was ganz anderes von den Emotionen her als in Deutschland." Anzeige

Er bezeichnet sich selbst als "Fußballreisender" - denn Reisen ohne das runde Leder, kommt für ihn nicht in Frage. In mittlerweile 47 Ländern hat er schon mehr als 200 verschiedene Profistadien besucht. Durch seinen Job als Vertriebler hat er die nötige zeitliche Flexibilität, die es braucht, um dieser Leidenschaft so intensiv nachzugehen. "Dann schaue ich immer: Wo gibt‘s interessante Spiele und wie komme ich dort relativ kostengünstig hin. Das macht schon unheimlich Spaß", erzählt "KB31". Der Fußball sei für ihn eben nicht nur ein Spiel, was 90 Minuten dauert. Sondern es sind Emotionen, Beziehungen und Erinnerungen, die für immer bleiben.

SPORTBUZZER-Videoreport: Für den Fußball um die Welt - bis Corona alles veränderte

Im September 2018 war beispielsweise Derbyzeit in Japan. Gamba Osaka war zu Gast bei Vissel Kobe. Dem damaligen Klub von Weltmeister Lukas Podolski. "KB31" und der Ex-FC-Spieler kennen sich durch einen gemeinsamen Frisör und sind sich in Köln immer wieder mal über den Weg gelaufen. "Ich habe ihn dann einfach mal gefragt, ob wir ihn in Japan besuchen können. Dann hat er uns Karten besorgt und das Stadion war auch restlos ausverkauft. Nachher haben wir uns noch auf dem Platz getroffen und ein bisschen gequatscht", sagt Kevin. Auch der berühmt-berüchtigte "Boxing Day" in England, also den Premier-League-Spielen am 26. Dezember, zählt zu den großen Highlights seiner Fußballreisen. Seine Instagram-Follower konnten ihn dabei immer virtuell begleiten.