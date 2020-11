Sportchef Becker: Dynamo Dresden mit fünf Siegen im Soll

Dresden. Mit der Bilanz von fünf Siegen aus zehn Spielen sieht Sportchef Ralf Becker Fußball-Drittligist Dynamo Dresden auf Kurs. „Der Sieg jetzt gegen 1860 war wichtig, schon allein von der Situation und vom Tabellenstand her. Wir haben immer gesagt: Wir stehen vor einer großen Herausforderung. Die Liga ist schwer und brutal ausgeglichen - was sich jetzt bewahrheitet. Die Mannschaft ist neu, das braucht Zeit“, sagte der 50-Jährige „Tag24.de“ (Donnerstag). „Klar, man wünscht sich immer etwas mehr. Aber nach dem Sieg jetzt ist es okay. Aber da standen wir auch schon etwas unter Druck.“

