Sportchef Eberl von "unglaublicher Qualität" überzeugt: Hütter soll Gladbach aus der Krise führen

Borussia Mönchengladbach schlittert immer tiefer in die Krise. Nach der 1:4-Niederlage bei RB Leipzig am Samstagnachmittag in Serie steht ein Torverhältnis von 2:14 in nur drei Partien zu Buche. Besonders in der ersten Halbzeit gaben die Fohlen ein erschreckend schwaches Bild ab. Laut Sportdirektor Max Eberl habe man versucht, im "Rahmen der Möglichkeiten zu agieren". Zur Pause führten die Sachsen mit 2:0, nach dem Seitenwechsel agierten die Gäste immerhin besser. Für Eberl kam der Anschlusstreffer von Bensebaini (88.) nicht zu spät, um zumindest noch einen Punkt zu holen. Man habe sich aber die "zarte Pflanze Selbstvertrauen" in ein paar Minuten durch die Gegentore drei und vier "kaputtgemacht". "Da ist der Ansatz zu finden, dass wir einfach Tore verhindern müssen. Bundesliga-Fußball ist Fußball spielen, ja, aber in allererster Linie auch Tore verhindern", meinte Eberl im "Doppelpass" von Sport1.

Ein besonderes Thema in Gladbach sind auch die Verträge einiger Stammkräfte. Wichtige Spieler wie Matthias Ginter oder Denis Zakaria sind vertraglich nur noch bis Sommer an die Fohlen gebunden. Für Eberl ist klar: "Die Spieler haben zumindest bis zum 30. Juni hier einen Vertrag, und dann haben sie auch für den Verein, bei dem sie gerade sind, Leistung zu bringen." Das 0:6 gegen den SC Freiburg in Gladbach habe besonders Spuren innerhalb der Mannschaft hinterlassen. Das Team verteidige nicht so, wie es sich die Verantwortlichen vorstellen. "Wir haben auch nicht das Vertrauen mit Ball. Wir sehen die Fehler, sie sind uns bewusst. Aber es gibt eben nicht den einen Knopf, den man umlegen kann. Du musst dir einfach Vertrauen holen, du musst Ergebnisse holen. Und dafür haben wir jetzt noch zwei Möglichkeiten", sagte Eberl mit Blick auf die kommenden Spiele gegen Eintracht Frankfurt am Mittwoch und bei der TSG Hoffenheim am Samstag.