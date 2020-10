Leverkusen-Sportchef Völler wehrt sich trotz Abgang von "Lichtgestalt" Havertz: "Unser Kader ist stark"

Bayer Leverkusen musste im vergangenen Transfer-Sommer einige herbe personelle Verluste hinnehmen. Allen voran verlor die Werkself durch die Abgänge von Kevin Volland in Richtung der AS Monaco sowie von Kai Havertz zum FC Chelsea zwei wichtige Leistungsträger. Für Sport-Geschäftsführer Rudi Völler gibt es dennoch keinen Grund, die Konkurrenzfähigkeit seiner Mannschaft in Frage zu stellen. "Unser Kader ist stark. Das lasse ich mir nicht ausreden", sagte Völler im Interview mit dem Kölner Stadt-Anzeiger.

Dennoch musste auch der 60-Jährige konstatieren, dass insbesondere die Qualitäten von Havertz nicht so einfach zu kompensieren sind. Der Youngster sei "unsere Lichtgestalt" gewesen, schwärmte Völler vom einstigen Leverkusen-Juwel, "den kannst du nicht ersetzen. Das tut uns weh." Für die Zukunft nahm er die Klub-Verantwortlichen daher in die Pflicht, betonte jedoch zugleich auch die ordentliche Ausgangsposition, in die sich Bayer durch die Arbeit in der Vergangenheit gebracht hat. So sehe er es nun als wichtig an, "den vorhandenen Kader mit den Vorgriffen, die wir getan haben, besser zu machen".

Gelingt dies, könne Leverkusen nach Meinung des Sportchefs hinter den Titelfavoriten auch künftig eine gute Rolle in der Bundesliga spielen. "Bayern und Dortmund sind die Top-Klubs, aber zwischen Platz drei und sechs oder sieben reden wir immer ein Wort mit", visierte der Weltmeister von 1990 die Qualifikation für das internationale Geschäft an. Der Sprung in die Champions League sei dagegen nur bei einem idealen Verlauf realistisch. "Für Platz vier muss vieles passen", so Völler.