Sportdirektor Arne Friedrich verlässt Hertha BSC vorzeitig

Hertha BSC kommt in diesen Tagen einfach nicht zur Ruhe. Neben der sportlichen Talfahrt gibt es auch personell immer wieder überraschende Entscheidungen. Dazu zählt auf jeden Fall auch der sofortige Abschied von Arne Friedrich aus der Hauptstadt. Erst Anfang Februar wurde bekannt, dass der 42-Jährige seinen Sportdirektor-Posten bei der Alten Dame im Sommer räumen will. Am Montagabend teilte der Verein dann jedoch mit, dass man sich darauf verständigt habe, die Zusammenarbeit vorzeitig und mit sofortiger Wirkung zu beenden.

