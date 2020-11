Sportdirektor Dörendahl tritt beim VC Dresden etwas kürzer

Dresden. Bevor die Zweitliga-Volleyballer des VC Dresden an diesem Sonnabend (19 Uhr) bei den L.E. Volleys in der Leipziger Brüderhalle zum brisanten Sachsenderby aufschlagen, wurde in dieser Woche ein neuer Vorstand gewählt. Der bisherige Chef Sven Dörendahl hatte sich nicht erneut zur Wahl gestellt und ist aus dem Gremium ausgeschieden.

„Die ganze Vorstandsarbeit war inzwischen einfach zu viel geworden. Ich will mich wieder verstärkt auf den sportlichen Bereich konzentrieren“, erläutert der 47-Jährige, der seit April 2018 neben seinem Amt als Sportdirektor auch noch VC-Chef war. Auch der bisherige Finanzchef Klaus Kunert ist aus ähnlichem Grund nicht mehr dabei. Die bei einer virtuellen Mitgliederversammlung gewählten vier Vorstandsmitglieder werden in Zukunft gleichberechtigt ihre Aufgaben bewältigen. „Einen neuen Vorstandschef gibt es demzufolge bei uns nicht“, berichtet Dörendahl.

Dörendahl hofft, dass die junge VC-Truppe den Schwung von den beiden Heimsiegen am letzten Wochenende mitnehmen kann. „Vielleicht können wir den Messestädtern ein Bein stellen. Sie spielen natürlich einen sehr guten Volleyball, aber das können wir an guten Tagen auch. Wer das am konstantesten durchzieht, wird am Ende gewinnen“, ist er sicher und rechnet auf jeden Fall mit einem harten Fight. Derzeit rangieren die Gastgeber auf Platz acht und haben nach neun Spielen 14 Punkte auf ihrem Konto. Mit einem klaren Sieg könnte der VC, mit zwölf Zählern nach zehn Spielen aktuell auf Rang zehn, an den Leipzigern vorbeiziehen.