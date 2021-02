Sportdirektor Leonardo kündigt Gespräche an: Neuer Vertrag für Draxler bei Paris St. Germain?

Was wird aus Julian Draxler? Der Vertrag des 28-Jährigen beim französischen Spitzenklub Paris St. Germain läuft im Sommer aus, seine Zukunft ist noch unklar. Jetzt hat sich Sportdirektor Leonardo zu Wort gemeldet. "Wir werden auch mit Draxler sprechen. Er ist ein wichtiger Spieler für uns und wir werden sehen, was bei der Situation letztlich herauskommt.", sagte der Brasilianer gegenüber dem Sender RMC Sport.

Der Nationalspieler war im Winter 2017 für 36 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg nach Frankreich gewechselt und absolvierte bisher 103 Partien für die Pariser in der Liga, erzielte dabei 14 Tore und gab 21 Vorlagen. Im vergangenen Jahr verlor er das Champions-League-Finale mit PSG gegen den FC Bayern (0:1), Draxler wurde aber nur eingewechselt. Mit dem Top-Klub der Ligue 1 konnte Ex-Schalker bisher drei Meistertitel sowie drei Pokalsiege feiern. In dieser Saison setzte Draxler eine Oberschenkelverletzung länger außer Gefecht und unter dem neuen Trainer Mauricio Pochettino, der Nachfolger des gefeuerten Thomas Tuchel ist, kommt der 28-Jährige nicht so zum Zug: In nur einem von neun Pochettino-Ligaspielen stand er in der Startelf.