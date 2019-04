Sportdirektor: Manchester United wirbt offenbar um Ex-Schalker Stoffelshaus - "Wäre eine Ehre"

Seit dem Abschied des großen Sir Alex Ferguson 2013 rennt Manchester United der nationalen und internationalen Konkurrenz hinterher . Offenbar plant Ed Woodward, Vize-Vorstandsboss und verantwortlich für das operative Geschäft der Red Devils, deshalb eine grundlegende Neustrukturierung des Klubs. Demnach soll Cheftrainer Ole Gunnar Solskjaer künftig nur noch für die Betreuung der Mannschaft verantwortlich sein und die Aufgaben im Management an einen Sportdirektor abgeben . Ein Kandidat auf diesen Posten ist laut englischen und deutschen Medienberichten Erik Stoffelshaus, der elf Jahre lang in verschiedenen Positionen beim FC Schalke 04 gearbeitet hat.

Die größten und bekanntesten Fußballer der Welt nannten das Old Trafford von Manchester United schon ihr Zuhause. Doch was machen Ruud van Nistelrooy, Roy Keane, Wayne Rooney & Co. heute, nach ihrer Zeit bei United? Der SPORT BUZZER blickt auf die Karriere von 50 ManUtd-Legenden. ©

Stoffelshaus arbeitete von 1998 bis 2009 beim FC Schalke 04 zunächst als Jugendtrainer und später als Teammanger und war in dieser Phase für mehrere Transfers verantwortlich. Die Ankunft von Felix Magath kostete den heute 48-Jährigen aber den Job. Nach einer Tätigkeit in Kanada führte Stoffelshaus zwischen Januar 2017 und Dezember 2018 den russischen Klub Lokomotive Moskau in der vergangenen Saison als Sportdirektor zur ersten Meisterschaft seit 13 Jahren. Nach zwei Jahren in Russland zog er sich jedoch freiwillig von seinem Posten zurück, um eine neue Aufgabe zu suchen.