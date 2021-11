Sportdirektor, Schwankungen, Transfers: Die Baustellen von RB Leipzig

Leipzig. Zwei Niederlagen in der Fußball-Bundesliga nacheinander, die Bayern und Dortmund außer Reichweite, nur Platz acht: Vizemeister RB Leipzig taumelt mehr oder weniger durch die Saison. Das größte Problem ist offensichtlich die mangelnde Konstanz in den Leistungen. Doch die Baustellen im Club sind zahlreicher und größtenteils hausgemacht.

Sportdirektor: Seit Monaten sucht der Club einen Nachfolger von Markus Krösche. Mal ist man laut Club-Boss Oliver Mintzlaff in "sehr konkreten Gesprächen", mal hat man seinen Wunschkandidaten, mal soll der neue Mann am 1. Januar, mal irgendwann zwischen Januar und Juni beginnen. Der Sportdirektor soll bei RB das Gesicht des Clubs nach außen sein, soll Druck von Trainer und Mannschaft nehmen. So einen Mann bräuchte man in dieser Phase. Florian Scholz und Christopher Vivell, die die Krösche-Aufgaben übernommen haben, sind mit dem Job offenbar überfordert.

Schwankungen: Chefetage, Trainer und Spieler stehen vor dem Rätsel, woher das Auf und Ab in den Leistungen kommt. Nach den Spielen in Paris, gegen Dortmund und in Brügge hoffte man auf eine Initialzündung, die allerdings verpuffte. Bis zur Winterpause will man auf 30 Punkte kommen. Das gelingt allerdings nur noch, wenn man die verbleibenden vier Spiele gewinnt. Dafür müsste es schon am Freitag bei Union Berlin eine Saison-Premiere geben und Leipzig müsste ein Auswärtsspiel in der Liga gewinnen. Anzeige

Krisenfestigkeit: Kevin Kampl brachte es nach dem 1:3 gegen Leverkusen auf den Punkt. "Die letzten Jahre ging es immer steil bergauf, doch es kann auch mal eine Saison dabei sein, wo es nicht läuft und man für alles kämpfen muss", sagte der Vize-Kapitän. An diesem Punkt ist RB gerade und die Krisenfestigkeit lässt durchaus zu wünschen übrig. Echte Anführer hat man wenige im Team. Kapitän Marcel Sabitzer wurde verkauft, Yussuf Poulsen und Willi Orban fallen aktuell aus, Konrad Laimer kommt erst langsam in Form.

Transfers: Wenn der Preis stimmt, wird verkauft. Schließlich gibt es genug Talente. Dieses Geschäftsmodell fällt Vorstandschef Oliver Mintzlaff gerade auf die Füße. Denn die Abgänge der Innenverteidiger Dayot Upamecano und Ibrahima Konaté sowie von Sabitzer sind bisher schlicht nicht zu kompensieren. Von den Neuzugängen besticht einzig Kroatiens Nationalverteidiger Josko Gvardiol durch starke Leistungen. Größter Problemfall ist der für 23 Millionen Euro verpflichtete Angreifer André Silva, dem ganz oft die Bindung zum Spiel fehlt.

Die Turnier-Falle: Hinein getappt ist RB mit Dani Olmo. Der Spanier, Leistungsträger der Vorsaison und wichtiger Baustein für den Erfolg, wollte neben der EM unbedingt auch das Olympische Turnier bestreiten, sprach von "einem Lebenstraum". Der Club wollte nicht im Weg stehen und zahlt nun die Zeche. Der 23-Jährige verpasste nicht nur die komplette Vorbereitung. Er ist inzwischen auch völlig überspielt und quasi dauerverletzt.



Demontagen: Zwei Minuten vor der Halbzeit gegen Leverkusen wurde der ohnehin holprig gestartete Neuzugang Brian Brobbey ausgewechselt. Eine Demütigung für den 19-Jährigen und nach Meinung vieler Beobachter völlig unnötig. Trainer Marsch hatte die Entscheidung vor dem Bildschirm in seiner Wohnung gefällt und ins Stadion an seinen Vertreter Achim Beierlorzer übermittelt. "Wenn der Trainer das Gefühl hat, er muss reagieren, dann muss der Spieler das akzeptieren", sagte Beierlorzer. Vor einigen Wochen hatte Marsch bereits den für 15 Millionen Euro gekauften Benjamin Henrichs öffentlich angezählt, als er meinte, er wisse gar nicht, was dessen Qualitäten seien.