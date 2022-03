Sportdirektor und Sportchef bei RB Leipzig? Mintzlaff bestätigt "Gedankenspiele"

Leipzig. Seit fast einer Saison steht RB Leipzig ohne Sportdirektor da, zumindest offiziell und öffentlich. Denn Oliver Mintzlaff, Vorstandschef des Bundesliga-Vierten, bestätigte am Samstagnachmittag vor Journalisten nicht nur zum wiederholten Mal, dass der Neue bereits gefunden sei. „Er ist natürlich in die Entscheidungen für die kommende Saison mit eingebunden.“ Wann Fans und Medien endlich erfahren, wer der ominöse Unbekannte ist, steht indes noch nicht fest. Spätester Termin wird wohl die Abfahrt des Teams ins Sommer-Trainingslager. „Da wird er natürlich dabei sein“, so Mintzlaff.

Nicht auszuschließen, dass der Sportdirektor dann mit einem Kollegen die Reise antritt. Der RB-Boss bestätigte Überlegungen, neben einem Sportdirektor auch einen Sportchef zu installieren. „Das sind Gedankengänge, die sind noch nicht definiert. Es gibt so viele Aufgaben. Es gibt ganz ganz viele kleine Schnittstellen, so viele Themen, die wir noch bespielen wollen. Wir wollen auch internationaler werden. Da müssen wir uns breit aufstellen“, erklärte Mintzlaff.

Seit dem Frühjahr 2021, als Markus Krösche seinen Abschied verkündete, ist die Position des Sportdirektors am Cottaweg unbesetzt. Den Job teilen sich Christopher Vivell (Technischer Direktor) und Florian Scholz (Kaufmännischer Leiter Sport und CMO), unterstützt von Frank Aehlig (Leiter Lizenzspieler). Unzufrieden ist Mintzlaff mit deren Arbeit nicht. „Ich habe ja bis vor einigen Wochen Sachen gelesen wie ‚Substanzverlust auf allen Ebenen‘. Ich denke, dass wir den ein Stück weit abgedeckt haben und ihn ganz gut managen konnten“, sagte er am Samstag auch in Richtung des Trios. „Wir wollen und brauchen einen Sportdirektor, einen starken Sportdirektor, der auch ein Gesicht für den Verein werden soll. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich das Gefühl haben, wir sind im Moment im sportlichen Bereich verloren.“