Sportdiskussion mit Hannovers OB-Kandidaten: Sportstättenbau und -sanierung im Fokus

Das Interesse war größer als erwartet. Bevor Rita Girschikofsky, Vorsitzende des Stadtsportbundes Hannover (SSB) die Sportdiskussion mit den drei aussichtsreichsten hannoverschen Oberbürgermeister-Kandidaten eröffnete, mussten noch zusätzliche Stühle in den Toto/Lotto-Saal der Akademie des Sports gebracht werden. „Wir wollen wissen, wie steht der Sport in dieser Stadt da“, sagte Girschikofsky und führte auf die Statements von Marc Hansmann (49, SPD), Eckhard Scholz (55, CDU), Belit Onay (38, Bündnis 90/Die Grünen) zu den unterschiedlichen Themen hin.

Kontroversen und lebhafte Einlassungen des Publikums

In der Veranstaltung war einiges von „kommunalpolitischem Konsens“ zu spüren, den Hansmann in der Stadt seit Jahren erlebt. Onay wählte den Oberbegriff „Pragmatismus“, Scholz sprach sich dafür aus, dass der „Sport eine Heimat“ in der Verwaltung brauche. Es gab aber im Themenbereich Schwimmbäder auch Kontroversen und lebhafte Einlassungen des Publikums. Dabei ging es nicht nur um Leistungssport, sondern auch um Kosten und Sanierungs-Schwierigkeiten insbesondere in Bezug auf das Misburger Bad.