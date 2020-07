Klasse Zeiten, große Sprünge: Spelmeyer, Homeier & Co. glänzen beim VfL Eintracht

Die Sportfeste der Corona-Zeit sind schlichter, kleiner, aber familiärer und herzlicher. „Vielleicht können wir davon ein wenig in die Nach-Corona-Zeit mitnehmen“, hofft Nyhuis.

Da packten die Landestrainer mit an, stellten die Läufe zusammen, damit die Athleten endlich wieder große Sprünge machen können. Da war es auch für Trainer wie den früheren Garbsener Harald Prepens eine Selbstverständlichkeit, beim Umbau der Hürden zu helfen. „Natürlich frage ich die nicht, wenn ihre Athleten gerade im Einsatz sind. Aber danach oder in Pausen helfen alle mit – auch, weil sie wissen, dass es anders nicht geht“, sagte Nyhuis.

Familiär ging es auch an der Sprunganlage zu. Maie Onnen war zum Familienbesuch aus München gekommen. „Zufall, dass jetzt gerade auch dieses Sportfest war. Da bin ich zum Zuschauen gerne hergekommen. Selber mache ich außer Yoga aber nichts mehr“, sagte die frühere Weitspringerin.

96-Nachwuchs legt wieder los: Thilo Töpken neu an Bord, Problem bei Doumbouya

Mit dem Wind hatten die 400-Meter-Läuferinnen zu kämpfen. „Gefühlt hatten wir auf der ganzen Runde Gegenwind“, sagte Ruth Sophia Spelmeyer, Hannoveranerin im Trikot des VfL Oldenburg. Den Seitenwind auf den beiden Geraden und von vorn in der Zielkurve empfanden alle Langsprinterinnen als heftig. „So einen Wind mag niemand“, sagte Spelmeyer. Sie hatte sich früh von der Vorstellung verabschiedet, im ersten 400-Meter-Lauf seit fast zehn Monaten Wettkampf-Pause unter der 53-Sekunden-Marke zu bleiben.

"So einen Wind mag niemand"

Zufrieden waren aber nicht alle Athleten an der Hochsprungmatte. Durch die kurzfristige Startzusage von Europameister Mateusz Przybylko war der Wettbewerb klar aufgewertet worden. Doch der Athlet, der sich noch nicht in Wettkampfform wähnte und nur startete, weil es Bundestrainer Hans-Jörg Thomaskamp wollte, behielt recht. Mit für ihn mäßigen 2,11 Metern wurde er nur Zweiter.

Doch nur wenig später wurden ihre Augen doch groß. „Waaas – und das bei diesen Bedingungen. Das hätte ich nicht geglaubt“, strahlte sie, als Stadionsprecher Bernd Rebischke die Siegerzeit von 52,98 Sekunden verkündete. Damit stürmte sie auf Platz zwei der deutschen Jahresbestenliste und lag im Rennen klar vor der Dortmunderin Anna Hensel (54,59) sowie ihren Trainingskolleginnen vom VfL Eintracht Hannover, Lea Ahrens (55,68) und Svenja Pape (56,15).

Homeier und Eckhardt mit nationalen Topleistungen

Auf der für Spelmeyer eigentlich zu kurzen 100-Meter-Strecke musste sie sich in 11,86 Sekunden nur der früheren Jugend-Weltmeisterin Talea Prepens (TV Cloppenburg/11,69) geschlagen geben. Prepens verwies auch über 200 Meter (23,74) die beste Hannoveranerin, Michelle Janiak (24,81), auf Rang zwei.

Auf der 400-Meter-Hürden-Runde überzeugte Anne Gebauer (VfL Eintracht). In 61,90 Sekunden gewann sie vor der Gladbeckerin Anna Schla­gen­werth (62,50). „Noch vor einem Jahr hatte sie gegen die amtierende deutsche Jugendmeisterin keine Chance gehabt. Jetzt lag sie vor ihr“, freute sich Nyhuis. Die Bückeburgerin Merle Homeier (LG Göttingen) gewann den Weitsprung mit 6,44 Metern, Vereinskollegin Neele Eckhardt den Dreisprung (13,72). Beide Leistungen sind in der seit wenigen Wochen in Gang gekommenen Saison national noch nicht erreicht worden.