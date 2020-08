Viele Fragezeichen vorm Saisonstart: Sportfreunde Aligse arbeiten mit Hochdruck am Hygienekonzept

So etwas wie Aufbruchstimmung braucht Harald Thiele nicht. Er ist der personifizierte Aufbruch. Der Volleyballtrainer ist noch nicht fertig bei den Sportfreunden Aligse. „Ich habe große Lust, mich zu beweisen“, sagt der 59-Jährige. „Für mich ist das eine Frage der Ehre, zu zeigen, dass ich es auch mit einem Frauenteam kann.“ Die vielen Unwägbarkeiten vor dem am ersten Septemberwochenende geplanten Saisonstart in der 3. Liga West sorgen für Kopfschütteln – aber die Vorfreude soll das nicht schmälern.

Als er noch die SFA-Männer coachte, musste er sich in der Halle immer vorsehen, dass ihm seine Brille nicht von der Nase geschlagen wird. „Bei den Frauen muss ich mittlerweile auch Angst haben“, erzählt Thiele. Er sei positiv beeindruckt von den Mädels, es entwickele sich immer mehr ein neuer Geist. „So, wie wir es brauchen werden und mit dem es uns leichter fallen wird, neue Herausforderungen anzunehmen.“

Wenig Zeit für das Hygienekonzept Lange bevor die SFA-Frauen am 6. September beim TV Hörde die Corona-Zwangspause hinter sich lassen – die Männer folgen am 12. September mit einem Heimspiel gegen Serienmeister SVG Lüneburg II – haben sie bereits alle Hände voll zu tun. Nicht nur in der schweißtreibenden Vorbereitung. Vor drei Tagen bekamen sie vom Deutschen Volleyball-Verband (DVV) die Aufforderung, ein Hygienekonzept zu erstellen, es zunächst den Behörden und anschließend der Staffelleitung zur Genehmigung vorzulegen. Und dafür haben die SFA genau sieben Tage Zeit.

Aligser fühlen sich allein gelassen Männer-Trainer Erik Maul findet diesen Umstand „eine Frechheit“, Thiele fühlt sich einmal mehr im Stich gelassen. „Uns hilft keiner. Wir kriegen von der Stadt und vom Verband nichts, sind als kleiner Dorfverein mal wieder auf uns allein gestellt“, ärgert sich der 59-Jährige. „Alle Vereine in der 3. Liga machen sich Gedanken, was für ein Schwachsinn.“ Wobei die Schwierigkeit eben nicht die Corona-Verordnung der Landesregierung ist, sondern die Vorgaben in der Sporthalle an der Schlesischen Straße umzusetzen.

Bilder vom Spiel der 2. Volleyball-Bundesliga zwischen den Frauen der SF Aligse und des SCU Emlichheim von links: Alena Mehwald, Katharina Wocken, Katharina Büker, Hanna Viemann ©

Klar ist: Es wird für unbestimmte Zeit keine Ballroller mehr geben, keine Wischer, kein Händeschütteln, keine Begrüßung der Teams, keine Wahl des „Most Valuable Player“. Dafür soll die Bande durchgezogen, die Personen am Zeitnehmertisch, an der Kasse sowie am Verkaufsstand durch eine Plexiglasscheibe voneinander getrennt werden.

Viele weitere Fragen sind noch unbeantwortet „Wo müssen Masken getragen werden? Wo muss es eine Einbahnstraße geben und wo muss darauf geachtet werden, dass die Abstände eingehalten werden? Was dürfen wir verkaufen? Wie viele Zuschauer dürfen bei uns in die Halle? Und vor allem: Wer bezahlt das alles?“, zählt Thiele auf. Dass die Sportfreunde für ihre beiden Drittligateams nur ein Konzept erstellen müssten, sei der einzige Vorteil, „aber auch wirklich der einzige“. Ohne Corona habe Thiele bei den insgesamt 24 Heimspielen mit im Schnitt 300 Zuschauern gerechnet, „jetzt hoffe ich auf 100“.