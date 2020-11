"Gefühlt meine zweite Familie": Steffen Barklage gehört bei SF Aligse zum Inventar

Irgendwann waren es einfach zu viele. Steffen Ahlborn, Steffen Kaufer und eben Steffen Barklage. Ein Spitzname musste her. Und weil seine Mitspieler ihn immer damit aufzogen, er würde den Volleyball wie ein Mädchen über das Netz schlagen, war ein Kosename für den Modellathleten schnell gefunden: Sissi. So erzählt es jedenfalls ein Mitspieler. Nur Marc Prinzhorn ist länger bei den Sportfreunden Aligse. Seit 2006 gehört Barklage zum Inventar der Mannschaft. Auf und neben dem Feld.

„Ich konnte es sofort“, sagt Barklage rückblickend, „das Ballgefühl war sofort da.“ In seinem ersten Jahr fuhr er mit der SFA-Jugend zur deutschen Meisterschaft, Platz 14 sprang dabei heraus. 2008 folgte – in einer Spielgemeinschaft mit dem VfL Westercelle – DM-Bronze. „Die Erfolge haben süchtig gemacht“, sagt Barklage, der nicht zuletzt aufgrund seines Gardemaßes im Mittelblock zum Einsatz kommt.

Barklage gehörte zu den Gesichtern der Mannschaft – und das ist auch heute noch so, drei Jahre nachdem sich die Aligser freiwillig aus der 2. Bundesliga Nord zurückgezogen haben. In einer Saison, die seit dem 24. Oktober unterbrochen ist und in diesem Jahr voraussichtlich auch nicht mehr aufgenommen wird, in der sich die SFA anschicken, wieder an die Tür zum Unterhaus anzuklopfen. Zusammen mit Marten Ahlborn und Marc Prinzhorn ist er das Bindeglied zwischen diesen Zeiten.

Am 13. März 2010 – mit einem 3:0 beim USC Braunschweig III sicherten sich die SFA den zweiten Aufstieg in Folge – setzte ihn Harald Thiele zum ersten Mal ein. Fortan war er in der Mitte des Aligser Spiels nicht mehr wegzudenken. 2012/ 2013 legten sie mit Platz drei eine Ehrenrunde in der 3. Liga West ein – die erste Spielzeit, in der Barklage am Ende keinen Aufstieg feiern durfte.

Lasche Einstellung ist seine Sache nicht

„Ich habe mit den Jungs so viel zusammen gemacht, dass sie gefühlt zu meiner zweiten Familie geworden sind“, sagt der Elektroniker beim Staatstheater in Hannover, der noch in diesem Jahr seine Meisterschule abgeschlossen haben will. Die Entscheidung, sich 2017 nach drei Jahren aus der 2. Bundesliga („das erste Jahr war mein erfolgreichstes überhaupt, das war megabeeindruckend“) zurückzuziehen, würde er wieder treffen. „Wir hatten schlicht die finanziellen Mittel nicht mehr, die Auflagen waren zu hoch“, sagt der 26-Jährige.

Eines kann Barklage übrigens überhaupt nicht leiden: eine lasche Einstellung. „Ich will das Spiel zu 100 Prozent gewinnen. Wenn da Leute anfangen, die Köpfe hängen zu lassen, das kann ich halt nicht ab – gerade, wenn man versucht, das Ruder noch herumzureißen.“ Diesbezüglich hat er viel von den Ahlborn-Brüdern oder Jan-Eyk Mach gelernt. „Er hat mir eingetrichtert, genau das Gegenteil von Steffen zu machen, der im Angriff immer nur draufgehauen hat. Jan hat mir andere Lösungen aufgezeigt, mir gesagt, ich solle den Ball auch mal legen.“