"Eine Ressourcenfrage": Matthias Raschke und Holger Banko verlassen die SF Aligse

Am 12. März ist auch die Volleyball-Saison in der 3. Liga West der Frauen aufgrund der Covid-19-Pandemie abrupt beendet worden. Mit all seinen Konsequenzen. „Wenn es wieder möglich ist, sich zu treffen und zu umarmen, werden wir noch mal etwas machen“, sagt Matthias Raschke. So musste zunächst eine Videokonferenz ausreichen, um der Mannschaft mitzuteilen, dass das Trainerduo Raschke/Holger Banko die SF Aligse verlassen wird.

Unabhängig voneinander sind die Übungsleiter zum gleichen Entschluss gekommen – die Gründe sind beinahe deckungsgleich. Sie hätten sich nicht dazu entschieden, die SFA zu verlassen, betont Banko. „Wir haben uns dazu entschieden, diese Funktion nicht mehr ausüben zu können. Es ist am Ende eine Ressourcenfrage und reicht nicht mehr, um unseren Ansprüchen zu genügen.“