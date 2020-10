Nächste Gradmesser: SFA-Männer reisen zum FCJ Köln, die Frauen empfangen den FCJ Köln II

Köln versus Aligse, Aligse versus Köln – so könnte das Wochenende in der 3. Liga West für die Sportfreunde umschrieben werden. Während die Männer am Samstag (19 Uhr) im Rheinland zu Gast sind, empfangen die Frauen eine Stunde später den FCJ Köln II an der Schlesischen Straße in Lehrte. In beiden Fällen sind es die Spitzenspiele der Staffel.