Sportgemeinschaft Gnandstein feiert 70. Geburtstag

Gnandstein. Dass beim Jubiläum der SG Gnandstein 49 eine Traditions-Elf des 1. FC Lok Leipzig aufläuft, ist konsequent: Schließlich wird auf dem Rasen unterhalb der mittelalterlichen Gnandsteiner Burg seit sieben Jahrzehnten gekickt – und das durchaus erfolgreich. Zehn Meistertitel und elf Pokalsiege im Kreis Geithain stehen in den Annalen des 1949 gegründeten Vereins. Der 70. Geburtstag wird mit einem Fest-Wochenende vom 21. bis 23. Juni groß gefeiert. Dabei wird selbstredend eine Menge Fußball gespielt, aber es gibt auch Musik, Unterhaltung und – den hochsommerlichen Gnandsteiner Bob-Cup.

„Als Siebenjähriger war ich schon mit auf dem Platz. Ich war der Jüngste. Seitdem habe ich vom Fußball nicht mehr gelassen“, sagt Jürgen Schütze. Heute 77, gilt er als Spieler der ersten Stunde; Gründungsmitglied des Vereins war er damit freilich nicht. Von jenen, die in den ersten Friedensjahren im Dorf den Sport neu organisierten, ist keiner mehr da. Immerhin sechs Jahrzehnte aktives Mitglied ist Manfred Alter, der 1959 mit zehn zum Verein stieß, selbst lange kickte. „Dann war ich Trainer von den Kleinen bis zum Männerbereich, habe alles Mögliche gemacht.“

Und er hatte Anteil an den großen Erfolgen der Gnandsteiner in den siebziger Jahren: „Da gab es Pokalsiege en gros.“ Vier nämlich, eine Bilanz, die sich in den Achtzigern wiederholte. Drei Mal habe man es sogar auf die Bezirksebene geschafft, blickt Alter zurück, um schmunzelnd nachzusetzen: „Und wir sind dann gleich wieder abgestiegen.“ 2014 sicherte man sich die Meisterschaft in der Kreisliga A, stieg in die Kreisoberliga auf und holte den Kreispokal. Anschließend spielten die Gnandsteiner im Sachsenpokal mit und schieden erst in der dritten Runde gegen Budissa Bautzen aus: „Das hat in der Region außer uns keiner geschafft.“

Gnandstein ist Fußball. Erste Mannschaft, Jugend F und E, die Teams D und C in Spielgemeinschaft mit Frohburg, die Alten Herren: Rund 140 Mitglieder zählt der Verein aktuell. „Der Fußball steht im Vordergrund, klar, aber es geht uns auch um die Förderung des Lebens im Dorf", sagt der Vereinsvorsitzende Fred Pohl. Von den sportlichen Anfängen kennt er Fotografien aus der Chronik. „Wo wir heute spielen, war die Hengstwiese. Da weideten Pferde drauf.“ Noch vor der Vereinsgründung packten die Gnandsteiner zu, planierten den Platz. Diente in der Anfangszeit der erheblich entfernte Gasthof als Umkleidemöglichkeit (Schütze: „Geduscht wurde in der Wyhra!“), errichtete der Verein in den Achtzigern das Sportlerheim am Spielfeldrand.

Über Jahre gab es im Dorf auch Feldhandball der Frauen, Turnen und Kunstradfahren. „Zeitweise hatten wir mehr Mitglieder als Einwohner“, flachst Schütze. Auch der Name wechselte: von Aufbau über TSG wie Turn- und Sportgemeinschaft zu SG Gnandstein 49. An den Alten Herren ist es, das Jubiläumsfest am 21. Juni zu eröffnen. Zudem geben sich Gnandsteiner Frauen die Ehre, die seit Wochen trainieren, um gegen eine Auswahl von Geithainerinnen punkten zu können. Viel Fußball gibt es am Sonnabend und 15 Uhr den Höhepunkt, das Spiel gegen die Lok-Prominenz, unter anderem mit Frank Baum, Ronald Kreer und Matthias Zimmerling.

