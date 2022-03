Sportgerichtshof Cas: RB Leipzig bei Augustin-Transfer auf der Zielgeraden

Lausanne/Leipzig. RB Leipzig ist im Transfer-Dauerstreit um Ex-Stürmer Jean-Kévin Augustin auf der Zielgeraden. Nach einer vierstündigen Anhörung am Dienstag beim Internationalen Sportgerichtshof Cas in Lausanne wartet der sächsische Fußball-Bundesligist nun auf ein Urteil. Das könne aufgrund der internen Prozesse beim Cas jedoch noch Monate dauern. „RB Leipzig hat seine Punkte heute in der Anhörung vor dem Cas nochmals deutlich hinterlegt. Wir sehen uns nach wie vor im Recht und blicken der schriftlichen Urteilsverkündung daher sehr zuversichtlich entgegen“, sagte Florian Scholz, Kaufmännischer Leiter Sport, am Dienstag.

