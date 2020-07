Sportgeschichte der BSG Chemie Leipzig schreibt Stadtgeschichte

Langfristige Kooperation

„Wir freuen uns, mit dem Stadtgeschichtlichen Museum einen Partner gefunden zu haben mit dem wir nicht nur kurzfristig zusammenarbeiten, sondern auch auf lange Sicht kooperieren können. Für uns als Verein bieten sich so neue Möglichkeiten, zum einen die eigene Geschichte aufarbeiten zu können und zum anderen die BSG Chemie Leipzig als wichtigen Teil der Leipziger Stadtgeschichte festigen zu dürfen. Darüber hinaus ermöglicht uns die Kooperation zur Stadtteilentwicklung des Leipziger Westens beizutragen“, so AKS100-Projektleiter Alexander Mennicke.

Veranstaltungen zum Stadionjubiläum

In der Sammlung des Stadtgeschichtlichen Museums befinden sich unter der Stichwortsuche „TV Jahn Leutzsch", „BSG Chemie Leipzig", „Alfred Kunze/Alfred-Kunze-Sportpark" und „Georg-Schwarz-Sportpark" rund 500 Objekte aus dem Zeitraum der 1920-er Jahre bis in die Gegenwart. Diese Objekte finden sich in den Sammlungsbereichen Fotografie, Fotoalben, Plakate, Programmhefte, Sportkleidung und Memorabilia, wie Plaketten, Trophäen, Wimpel und Urkunden.

Die Partner unterstützen sich dabei sowohl in der Analyse und Vervollständigung der jeweiligen Archive als auch in der Umsetzung einzelner Veranstaltungen im Rahmen des Stadionjubiläums. Darüber hinaus sind sich die Partner einig, die Kooperation auch über das Jahr 2020 hinaus auszubauen, um mittel- und langfristig sowohl die Stadtgeschichte im Besonderen als auch die Sport- und Stadtteilgeschichte im Leipziger Westen, unter anderem die Entwicklungen des Arbeitersports zu erforschen und darstellbar zu machen. „Wir denken da auch an gemeinsame Veranstaltungen. Zum Beispiel planen wir einen Vortrag „Fußball im Nationalsozialismus – Nationalsozialismus in Leutzsch‘“, so Mennicke.