Sportjugendtag im Landkreis Leipzig: "Gemeinsam verschieden sein"

Drei Vereine, drei Mottos

Wie das in der Praxis funktionieren kann, berichteten drei Vereine aus dem Landkreis. Stefanie Diestel und Birgit Hadrian vom Volleyballverein Grimma stellten das Projekt „Gemeinsam am Ball, Inklusion hautnah“ vor. Der Verein möchte langfristig benachteiligte Menschen ins Vereinsleben integrieren. Dafür beantragten die Grimmaer im vorigen Jahr Fördergelder über die Aktion Mensch. So besteht die Möglichkeit, bei Veranstaltungen, Ferienprogrammen und den Bundesliga-Heimspieltagen der 1. Frauen-Volleyball-Mannschaft ehrenamtlich tätig zu werden und so mittendrin zu sein. Beispielsweise heizt die Wohngruppe der Lebenshilfe Naunhof mit ihren Trommeln bei jedem Heimspiel die Stimmung an. Natürlich sollen für Menschen, egal mit welcher Behinderung, sinnvolle Trainingsmöglichkeiten aufgebaut werden, in denen Sportler aller Altersstufen und entsprechend der Fähigkeiten gemeinsam Sport treiben können.