Sportler des Dresdner SC wollen Ticket nach Tokio lösen

Dresden. Martin Wolfram hatte es sich nicht nehmen lassen, erschien wenige Tage nach seiner vierten Schulter-OP zum Pressetermin in der DSC-Halle. Der Verein präsentierte seine potentiellen Olympia- und Paralympics-Kandidaten, die 171 Tage vor Eröffnung der Spiele über ihre Vorbereitungen und dem Weg nach Tokio berichteten. „Mir geht´s gut“, witzelte Wolfram, der trotz des Handicaps wieder lächeln konnte. Dabei muss der Wasserspringer viel Optimismus aufbringen, um auf seine dritte Olympia-Teilnahme zu hoffen. „Vielleicht widerfährt mir ja ein Wunder und die Reha läuft schneller als die normalen drei Monate. Trotzdem bleibt wenig Zeit, die Sprünge so zu trainieren, dass es Sinn macht. Ich will die Hoffnung zumindest nicht ganz aufgeben“, betonte der 28-Jährige.

Besser geht es da seiner Trainingsgefährtin Tina Punzel, die topfit ist und fest für ihre zweiten Olympia-Teilnahme plant. Ihren Fokus richtet sie zunächst auf die Deutschen Hallenmeisterschaften in zwei Wochen in Rostock, wo noch mal die interne Normpunktzahl für die Teilnahme am Weltcup im April in Tokio, wo die letzten Quotenplätze erkämpft werden können, erreicht werden müssen. Nachdem die 24-Jährige schon einen Quotenplatz im Dreimetereinzel geholt hat, konzentriert sie sich jetzt auf die beiden Synchronwettbewerbe vom Dreimeterbrett (mit Lena Hentschel) und Turm (mit Christina Wassen). Und sie weiß, was auf sie und ihre Partnerinnen im April in Japan zukommt: „Da liegen bei allen die Nerven blank, es geht um so viel.“

Aber der Schützling von Boris Rozenberg ist auch zuversichtlich: „Wir haben in beiden Disziplinen gute Chancen. Mit Christina bin ich vor vier Jahren nur hauchdünn um einen Platz an Olympia vorbeigeschrammt“, erinnert sich Punzel, die inzwischen viel Selbstvertrauen getankt hat und ihre ganze Erfahrung in die Waagschale werfen will. DSC-Neuzugang Saskia Oettinghaus, die vor knapp einem Jahr aus Rostock kam, macht sich vom Dreimeterbrett ebenfalls noch Hoffnungen auf ein Olympia-Ticket. „Ich habe mich in dieser Zeit in Dresden unheimlich verbessert“, sagt die 21-Jährige, der Boris Rozenberg den Sprung ins Tokio-Team durchaus zutraut.

Nur noch ein Ticket offen

Auch Leichtathlet Karl Bebendorf möchte sich den Traum von Olympia erstmals erfüllen. Darauf sind seine gesamten Planungen ausgerichtet. Kürzlich kehrte der 23-Jährige aus dem Höhentrainingslager aus Südafrika zurück. Bei einigen Hallen-Wettkämpfen will der Deutsche Meister über 3000 m Hindernis seine Form testen, um sich dann ab Mitte April erneut in Südafrika und im Juni in der Schweiz auf Tokio vorzubereiten. „Die Olympia-Teilnahme ist durch ein Punktsystem etwas einfacher geworden, aber ich will auch die Normzeit von 8:22 Minuten schaffen. Dafür muss ich meine Bestzeit um fünfeinhalb Sekunden verbessern“, so das ehrgeizige Ziel des Schützlings von Dietmar Jarosch.

Eine Herkulesaufgabe wird es für die Nationalmannschafts-Sitzvolleyballer Florian Singer und Alexander Schiffler, die Qualifikation für die Paralympics zu erreichen. „Im März findet das letzte Turnier in Oklahoma statt. Die Konkurrenz wird sehr hart und es gibt nur noch ein Ticket“, weiß Florian Singer.