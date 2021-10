„Sportler des Jahres“ gesucht: Der Stadtsportbund Leipzig startet neue Umfrage

Leipzig. Sowohl die Sächsische Sportgala am Anfang des kommenden Jahres als auch der Ball des Sports der Stadt Leipzig Ende Januar fallen einmal mehr der Pandemie zum Opfer. Dennoch wollen der Landessportbund und der Stadtsportbund nach einer Unterbrechung 2020 am Ende des Olympiajahres 2021 ihre „Sportler des Jahres“ in den Kategorien Frauen, Männer und Mannschaften küren und ehren.

