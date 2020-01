Frenzel, Herrmann und das Bobteam Friedrich holen Sachsens Sportkronen

Dresden. Erstmaliger Einzug ins DFB-Pokalfinale, Platz drei in der Bundesliga, Gruppensieg in der Champions League sowie die inoffizielle Herbstmeisterschaft: Ein überaus erfolgreiches Jahr 2019 hat den Profifußballern von RB Leipzig nicht gereicht, um in Sachsen den Titel „Mannschaft des Jahres“ zu erringen. Knisternde Spannung herrschte am Samstagabend unter gut 1000 Gästen bei der 27. Sportgala des Freistaates in Dresden. Kurz vor 22 Uhr wurde das Geheimnis gelüftet: Wie im Vorjahr konnte der weltbeste Bobpilot Francesco Friedrich aus Pirna mit seiner Crew den Rasenballern die sächsische Sportkrone wegschnappen.