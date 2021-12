Sportler-Gala ohne Leipzigs Paralympics-Sieger: „Das ist eine Schande!“

Leipzig. Als am Sonntag im Kurhaus von Baden-Baden Deutschlands Sport-Asse des Jahres 2021 geehrt wurden, war nur eine einzige Leipziger Athletin eingeladen. Die Kanuslalom-Olympiadritte Andrea Herzog vom LKC verzichtete aber auf die Reise nach Baden-Württemberg und begründete ihr Fernbleiben gegenüber dem SPORTBUZZER so: „Es sind immerhin 560 Kilometer – und vor zwei Jahren hatte mein Zug eine Stunde Verspätung.“ Zudem sagte die 22-Jährige: „Außerdem finde ich die Wahl nicht fair. Dass Malaika Mihambo das dritte Mal in Folge gewinnt, ist für mich fragwürdig. Es gibt in Deutschland noch andere Top-Athletinnen, die es verdient hätten.“ Anzeige

Wegen der Pandemie und der daraus resultierenden Mindestabstände konnten laut Veranstalter nur 250 statt 750 Gäste dabei sein. Dass aber Paralympicssieger Martin Schulz vom SC DHfK Leipzig gar nicht eingeladen war, kommentiert die LKC-Kanutin klar und deutlich: „Das ist eine Schande. Anstelle von Begleitpersonen hätten zuallererst alle Paralympicssieger dabei sein müssen.“ Andrea Herzog weiter: „Die Unterscheidung in ,Team D‘ und ,Team D Paralympics’ ist nicht in Ordnung. Wir sind doch ein Team.“

Vergeblich auf EInladung gehofft

Martin Schulz, der in Tokio das erste deutsche Paralympics-Gold errungen hatte und vor wenigen Wochen Rang drei bei der nationalen Wahl der Paraathleten 2021 errungen hatte, belegte nun einen respektablen 18. Platz bei den Männern in der am Sonntag gelüfteten Sportjournalisten-Umfrage. Acht Frauen und Männer mit Handicap schafften den Sprung unter die Top 20 – nur drei von ihnen waren im Kurhaus dabei. Der 31-jährige Schulz, der 2021 zudem zum neunten Mal Triathlon-EM-Gold holte, schrieb seinem Freundeskreis noch während der Gala sarkastisch: „Ohne Einladung blieb mir wenigstens mehr Zeit zum Training. Vielleicht klappt’s ja nach dem dritten Paralympicssieg.“ Lediglich 2016 nach Gold in Rio durfte er in Baden-Baden dabei sein.



Vergeblich hatte der Sachse in den vergangenen Wochen auf eine Einladung in seinem Briefkasten gehofft: „Mir geht es ja nicht darum, dort Sportler des Jahres zu werden. Aber es wäre am Ende des tollen Jahres eine würdige Anerkennung gewesen. Zunächst dachte ich, die Ehrung findet im ganz kleinen Kreis statt. Aber ich fand es traurig, als ich sah, wer alles eingeladen ist.“

Creme de la Creme

Intransparent blieb das Einladungsprocedere. Beate Dobbratz von der veranstaltenden Agentur ISK erklärte, man habe die Medaillengewinner von Olympia, Welt- und Europameisterschaften sowie ehemalige Umfragesieger und Sponsoren eingeladen. Was sie nicht sagte, aber meinte: Die erfolgreichsten paralympischen Sportarten wurden dabei nicht berücksichtigt. Dobbratz: „Hier haben wir einen repräsentativen Querschnitt gemacht und einige eingeladen.“

Pikant: ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein sagte eingangs der Gala, die Creme de la Creme des deutschen Sports sei versammelt… Das ZDF beantwortete die Frage nicht, ob es Einfluss auf die Gästeliste hatte. Ein Blick auf diese lässt vermuten, dass regionale Erwägungen, Kontakte und das richtige Management eine Rolle spielten, um eingeladen zu werden.

Klare Worte findet Bernd Merbitz. Der Präsident des SC DHfK Leipzig stärkt seinem aktuell erfolgreichsten Athleten den Rücken und meint: „Das ist in erster Linie eine Veranstaltung für die Sportlerinnen und Sportler – alles andere ist schmückendes Beiwerk. Was soll Martin denn noch für Deutschland leisten? Zumal er schon wieder mit aller Kraft für 2024 trainiert! Einen Mann wie ihn nicht einzuladen, dafür gibt es keine Entschuldigung.“