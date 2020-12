Sportlich überragend, für die Fans zum Vergessen: RB Leipzig und das Jahr 2020

Leipzig. Seit dem 2013 in Lotte errungenen Drittliga-Aufstieg gibt es für die Fußball-Gipfelstürmer von RB Leipzig fast nur eine Richtung: Es geht bergauf. Nicht wenige Fußball-Experten hierzulande warten darauf, dass der mit elfeinhalb Jahren noch immer sehr junge Verein auch mal eine (vorübergehende) Talfahrt erlebt. Doch nicht nur Trainer-Legende Hans Meyer hielt vor wenigen Tagen im „Sport1-Doppelpass“ dagegen: „Der Einbruch kommt wohl nicht – RB wirkt sehr gefestigt.“ Anzeige

Kollektive Ekstase gegen Tottenham

Im Jahr 2020 fügten die Roten Bullen ihrer Erfolgsgeschichte ein weiteres Kapitel hinzu. In seiner vierten Bundesliga-Saison qualifizierte sich RB zum vierten Mal für den Europapokal – und zum dritten Mal für die Champions League, in der im August sogar sensationell der Sprung unter die besten Vier gelang. Egal, ob Ralph Hasenhüttl, Ralf Rangnick oder nun Julian Nagelsmann an der Linie das Sagen haben: Fast immer schaffte die RB-Elf in der Liga annähernd einen Zwei-Punkte-Schnitt. Auch der Wechsel auf dem Sportdirektoren-Posten von Ralf Rangnick zu Markus Krösche brachte die Sachsen nicht aus der Erfolgsspur.

13.09.2017: Endlich ist es soweit. RB Leipzig gibt gegen den AS Monaco sein Debüt in der Champions League und schlägt sich am historischen ersten Abend wacker.

Am 10. März 2020 schrieben die Roten Bullen gleich im doppelten Sinne Geschichte. Mit dem 3:0 im Rückspiel gegen Tottenham Hotspur marschierte die Elf von Julian Nagelsmann zum ersten Mal ins Viertelfinale der Champions League ein. Unter den rund 42.000 Fans herrschte beste Stimmung – es war deutschlandweit das letzte Spiel vor größerem Publikum, ehe Corona fast alles stoppte. Im Nachgang sahen Pandemie-Experten die Öffnung des Stadions für so viele Zuschauer sehr kritisch. Doch der Verein entgegnete, dass eine Genehmigung des Gesundheitsamtes vorgelegen hat. Sicher waren einige Urlaubsrückkehrer aus Ischgl und Co. unter den Zuschauern, ein Corona-Hotspot ließ sich in der Red-Bull-Arena aber nicht ausmachen.

Herbe Niederlagen

Die Elf um Peter Gulácsi setzte im Sommer noch eins drauf. Erstmals wurde die Champions League in einem Finalturnier mit nur einer Partie pro Runde entschieden. RB nutzte in Lissabon die Gunst der Stunde, um mit einem 2:1 gegen Atlético Madrid sogar ins Halbfinale einzuziehen. Da war der am 1. Juli zum FC Chelsea gewechselte Timo Werner schon nicht mehr dabei.

Erfolge für die RB-Fans besonders bitter

In der Bundesliga lief die erste Nagelsmann-Saison in Leipzig anfangs wie geschmiert. Im Januar wurde der Hinrunden-Vorsprung von vier Zählern auf die Bayern aber in nur drei Partien aus der Hand gegeben. Nach dem ersten Lockdown, als ohne Fans weitergespielt wurde, wäre die Vizemeisterschaft noch locker drin gewesen. Dass es „nur“ Rang drei wurde, lag an der plötzlich auftretenden Heimschwäche vor Geisterkulisse. Nun hatte selbst ein mit 28 Bundesliga-Saisontoren überragender Goalgetter Timo Werner mal für einige Zeit Ladehemmung. Im Mai und Juni wollte gegen Freiburg, Hertha, Paderborn, Düsseldorf und Dortmund kein Heimsieg mehr gelingen. Doch das ist Schnee von gestern. In der aktuellen Saison führt RB die Heimtabelle an – sogar mit fast makelloser Bilanz.